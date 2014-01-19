美国个股：英特尔计划今年在全球裁员约5%

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透旧金山1月17日 - 英特尔 发言人周五表示，该公司计划今年在全球范围内裁员约5%，因个人电脑(PC)销售不断下滑，公司转而侧重于增长更快的领域。
英特尔全球员工总数为10.7万，这一裁剪比例相当于超过5,000个岗位。前一天，英特尔公布第四季业绩，未能驱散外界对PC业放缓的担忧。
“这是调整我们的人力资源，以便满足业务需要的一部分举措，”公司发言人Chris Kraeuter表示。
Kraeuter称，裁员方式可能包括退休、自愿离职及其他选择，并称英特尔每年全球自然减员比例约为4%。
他拒绝说明此次调整的细节是否已在公司内部宣布。
在周四公布业绩后召开的分析师电话会议上，英特尔首席财务官史密斯(Stacy Smith)间接提到今年裁员问题，称公司将增加数据中心技术、低功耗芯片及平板电脑等领域的投资。
在周四的财报中，英特尔预计3月当季重组费用为2亿美元，其中一部分可能专用于遣散费。
英特尔股价周五在Nasdaq市场收跌2.6%，报25.85美元，盘中一度跌至25.25美元。(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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