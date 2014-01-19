爱尔兰评等：穆迪上调爱尔兰主权评等至Baa3，使其脱离垃圾级别

* 穆迪将爱尔兰评等自Ba1上调至Baa3

* 称因经济成长潜能以及恢复市场准入

* 重回投资级别将引发新的债券需求

路透都柏林1月17日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五上调爱尔兰主权评等至投资级别，给予该国政府重大提振，使其已然受追捧的债券得以向那些禁止购买垃圾级债券的投资者开放。

爱尔兰最近好消息不断，该国是第一个退出救助的欧元区国家，上周重回债券市场引人注目，并且经济正在积累动能。

穆迪将爱尔兰主权评等由Ba1上调至Baa3，评级展望为正面，指称经济成长潜能以及恢复市场准入是上调的主要原因。

“他们以极其认真的态度进行了(救助)计划要求的财政整顿以及结构性改革。实际上，是他们对成功的决心帮助重新赢得并留住了投资者信心，”穆迪分析师Kristin Lindow告诉路透。

“这表明达到并超越标准对于重新赢得市场信心而言极为有帮助。”

穆迪去年9月将爱尔兰评等前景上调至稳定，上月下调该国银行业评等。穆迪周五表示，目前仍处于初级阶段的不良贷款清理进程，或将冲击获利能力。

不过，Lindow称，欧洲银行业压力测试之后，穆迪认为爱尔兰政府将不必向银行体系提供大量额外资本。

**新的投资者**

2011年7月欧债危机高峰期，穆迪下调爱尔兰评等至Ba1，这禁止了对评级敏感的大型亚洲基金买进该国债券。

重获投资级别使得一些主权财富基金和亚洲各国央行再度加入争抢爱尔兰债券的行列。10年期爱尔兰公债收益率(殖利率)已经从2011年中期的15%高点回落至3.5%以下。