拉美汇市：智利披索跌至三年半低位，巴西雷亚尔上扬

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透墨西哥城1月17日 - 智利披索周五跌至三年半低位，此前该国央行暗示可能降息以应对经济放缓；巴西雷亚尔走强，受到本周稍早央行加息的支撑。
墨西哥披索从三个半月低点反弹，出于对经济成长缓慢及动乱局面的担忧，此前录得9月来最大单周跌幅。
智利披索兑美元 挫跌1.22%，买价报539.40披索，为2010年7月以来最低。本周汇价下跌约2%，受累于降息预期。
墨西哥披索兑美元 上涨0.19%至13.25，自10月初以来最弱水准回升。本周汇价下跌逾2%，为9月底以来最差周度表现。
巴西雷亚尔兑美元 上扬0.84%至2.3455，受助于巴西央行卖出掉期合约进行干预，以及预期由近期巴西企业海外发债带来的美元流入支撑该货币。
巴西雷亚尔本周上涨0.8%，与新兴市场资产的普遍下跌趋势相左。但分析师预计，雷亚尔或很快面临进一步走软压力，因担忧经济增长迟滞、通胀高企以及债券评级调降风险。(完)
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交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
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