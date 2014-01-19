拉美汇市：智利披索跌至三年半低位，巴西雷亚尔上扬

路透墨西哥城1月17日 - 智利披索周五跌至三年半低位，此前该国央行暗示可能降息以应对经济放缓；巴西雷亚尔走强，受到本周稍早央行加息的支撑。

墨西哥披索从三个半月低点反弹，出于对经济成长缓慢及动乱局面的担忧，此前录得9月来最大单周跌幅。

智利披索兑美元 挫跌1.22%，买价报539.40披索，为2010年7月以来最低。本周汇价下跌约2%，受累于降息预期。

墨西哥披索兑美元 上涨0.19%至13.25，自10月初以来最弱水准回升。本周汇价下跌逾2%，为9月底以来最差周度表现。

巴西雷亚尔兑美元 上扬0.84%至2.3455，受助于巴西央行卖出掉期合约进行干预，以及预期由近期巴西企业海外发债带来的美元流入支撑该货币。

巴西雷亚尔本周上涨0.8%，与新兴市场资产的普遍下跌趋势相左。但分析师预计，雷亚尔或很快面临进一步走软压力，因担忧经济增长迟滞、通胀高企以及债券评级调降风险。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价