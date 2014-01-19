金砖国家：1月17日股汇市收盘纵览

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月17日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.24%或2.38点，报972.27点。
中国股市：沪综指收跌并创五个半月低点，IPO扩容令资金分流
香港股市：收在逾两周高位，友邦保险和腾讯控股跳涨提振大盘
中国汇市：人民币即期收高，谨慎试探6.05元关口未果
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拉美股市：巴西股市下跌，收在逾五个月低点，因经济疲态迹象再现，打击对该国经济复苏的信心。Bovespa指标股指 收低1.04%，报49,181.86点。
拉美汇市：智利披索跌至三年半低位，巴西雷亚尔上扬
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南非股市：收盘股指涨跌不一，稍早触及纪录高位，汇价疲软提振Kumba Iron Ore等资源类股，但Shoprite和Truworths公布令人失望的销售数据，之后零售类股下跌。Top-40绩优股指数 涨0.06%，创纪录收盘高位41,976.36点，盘中高见42,259.17点的纪录高点。综合指数 跌0.11%，至46,675.88点。
南非汇市：兰特在近期下跌后收复部分失地，但短期内将进一步走低
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印度股市：跌近1%，之前Tata Consultancy Services重挫，因其季度获利不及预期，激发对最近涨势突出的软件服务出口商进行了结获利。指标BSE指数 收跌0.95%或201.56点，报21,063.62点。NSE指数 收低0.91%或57.25点，报6,261.65点。
印度汇市：卢比回吐所有涨幅，因股市下跌，稍早卢比一度触及逾五周最高水准，因预期印度央行将维持利率不变，外资买债势头依然强劲。卢比兑美元 收报61.54/55，周四收盘价报61.535/545，盘中一度高见61.3175，为12月11日以来最高。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,395.790点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.25%至756.05点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.53%，报33.5905卢比；卢布兑欧元 跌0.04%，报45.4780卢布。(完) (整理 李爽 审校 王兴亚)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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