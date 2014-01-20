重发-中国数据：12月发电量同比增加8.3%，粗钢产量增6.5%--国家统计局

台湾经济：今年经济成长率上修至2.11%，CPI年增率估1.35%--中经院
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
(重发以修改USN)
路透上海1月20日 - 中国国家统计局周一公布，去年12月全国发电量4,780亿千瓦时，同比增长8.3%，当月粗钢产量为6,235万吨，同比增加6.5%。
统计局并称，12月中国原油加工量4,202万吨，同比增长0.2%。(完)
(欲了解详情，请点选中国国家统计局 www.stats.gov.cn) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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