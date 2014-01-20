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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 10:13 BJT

重发-中国数据：12月发电量同比增加8.3%，粗钢产量增6.5%--国家统计局

(重发以修改USN)

路透上海1月20日 - 中国国家统计局周一公布，去年12月全国发电量4,780亿千瓦时，同比增长8.3%，当月粗钢产量为6,235万吨，同比增加6.5%。

统计局并称，12月中国原油加工量4,202万吨，同比增长0.2%。(完)

(欲了解详情，请点选中国国家统计局 www.stats.gov.cn) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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