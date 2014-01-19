中国新股：宏良股份暂停IPO发行，因财务数据遭媒体质疑

路透北京1月19日 - 随着中国证监会针对新股发行重启后的新问题加强监管，又一家公司暂缓首次公开发行（IPO）。甘肃宏良皮业股份有限公司称，暂停首次公开发行（IPO）的后续工作，因财务数据遭媒体质疑。

宏良股份周六晚发布公告称，发行人与保荐人（主承销商）华龙证券协商，出于保护投资者权益的考虑，决定暂停周一（1月20日）网下申购缴款和网上申购等本次发行的后续工作。华龙证券将认真核查媒体质疑所涉事项。

宏良股份 周五（1月17日）刊登发行公告，发行价格16.18元/股，发行数量为3,710万股，包括1,870万股老股。当日有媒体报导指其IPO招股材料涉嫌隐瞒关联交易、虚构巨额采购数据来制造高成长、高盈利假象。

此前因老股转让规模较大，江苏奥赛康药业的IPO在1月10日网上申购当日遭紧急叫停，标志着本轮推进市场化的新股发行改革遭遇波折。证监会随后宣布加强新股发行监管。13日再有五家深交所新股暂缓IPO或推迟刊登发行公告。