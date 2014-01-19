重温稿-中国新股：宏良股份暂停IPO发行，因财务数据遭媒体质疑

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透北京1月19日 - 随着中国证监会针对新股发行重启后的新问题加强监管，又一家公司暂缓首次公开发行（IPO）。甘肃宏良皮业股份有限公司称，暂停首次公开发行（IPO）的后续工作，因财务数据遭媒体质疑。
宏良股份周六晚发布公告称，发行人与保荐人（主承销商）华龙证券协商，出于保护投资者权益的考虑，决定暂停周一（1月20日）网下申购缴款和网上申购等本次发行的后续工作。华龙证券将认真核查媒体质疑所涉事项。
宏良股份 周五（1月17日）刊登发行公告，发行价格16.18元/股，发行数量为3,710万股，包括1,870万股老股。当日有媒体报导指其IPO招股材料涉嫌隐瞒关联交易、虚构巨额采购数据来制造高成长、高盈利假象。
此前因老股转让规模较大，江苏奥赛康药业的IPO在1月10日网上申购当日遭紧急叫停，标志着本轮推进市场化的新股发行改革遭遇波折。证监会随后宣布加强新股发行监管。13日再有五家深交所新股暂缓IPO或推迟刊登发行公告。
中国证监会周五在新闻例会上称，若是一家新股公司发行筹资大部分归予老股东，显然有违其发行新股的初衷，老股转让占比应有限制，且证监会正在研究有关新股发行的改进措施。 (发稿 黄凯; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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