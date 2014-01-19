澳新经济指标预测--1月20日-1月27日****

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 1月20日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19-20日 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 12月 -- +0.2% 1月20日(一) 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -0.1% +0.9% (较上年同期) +0.5% +1.4% 1月21日(二) 暂无重要经济数据公布 1月22日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.5% +1.2% (较上年同期) +2.5% +2.2% 央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.3% 1月23日(四) 暂无重要经济数据公布 1月24日(五) 暂无重要经济数据公布 1月27日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月27日(一) 暂无重要经济数据公布(完)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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