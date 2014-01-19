韩国数据：12月PPI同比下降0.4%，为15个月来最小降幅

路透首尔1月20日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国生产者物价指数(PPI)12月同比降速为15个月来最慢，因除农产品外的所有分类价格均上升或以更慢的速度下降。

韩国央行数据显示，12月PPI较上年同期下降0.4%，为2012年9月上升0.2%以来的最小降幅，说明该国的物价走势出现某种程度的逆转。

推动PPI小幅下降的因素包括煤炭和石油产品价格同比下滑1.6%，前月为下降4.5%。工业产品在PPI中的权重最高。

水电燃气的价格跳增7.4%，为2012年9月以来最大涨幅，11月为上升5.4%。

韩国央行预期今年通胀率为2.3%，略低于2.5-3.5%的目标区间，不过高于去年1.3%平均通胀率。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比：

12月 11月 12月 11月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI 0.2 -0.2 -0.4 -0.9

主要类别

农渔林产品 0.7 0.5 -4.3 -2.4

工业产品 0.1 -0.4 -1.4 -2.1

电力,自来水,燃气 1.9 0.7 7.4 5.4

服务业 0.2 0.0 0.7 0.5