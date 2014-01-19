韩国数据：12月PPI同比下降0.4%，为15个月来最小降幅

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透首尔1月20日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国生产者物价指数(PPI)12月同比降速为15个月来最慢，因除农产品外的所有分类价格均上升或以更慢的速度下降。
韩国央行数据显示，12月PPI较上年同期下降0.4%，为2012年9月上升0.2%以来的最小降幅，说明该国的物价走势出现某种程度的逆转。
推动PPI小幅下降的因素包括煤炭和石油产品价格同比下滑1.6%，前月为下降4.5%。工业产品在PPI中的权重最高。
水电燃气的价格跳增7.4%，为2012年9月以来最大涨幅，11月为上升5.4%。
韩国央行预期今年通胀率为2.3%，略低于2.5-3.5%的目标区间，不过高于去年1.3%平均通胀率。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比：
12月 11月 12月 11月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI 0.2 -0.2 -0.4 -0.9
主要类别
农渔林产品 0.7 0.5 -4.3 -2.4
工业产品 0.1 -0.4 -1.4 -2.1
电力,自来水,燃气 1.9 0.7 7.4 5.4
服务业 0.2 0.0 0.7 0.5
注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占61.14%，服务业占29.81%，农渔产品则占3.38%。(完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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