欧洲经济：欧盟GDP数据上修对于公共财政比率只是小有影响

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透布鲁塞尔1月17日 - 欧盟执委会表示，欧盟将上修9月以来的成员国经济成长数据，不过这对与欧盟财政纪律机制有关的经济指标没有太大影响。
成员国国内生产总值(GDP)年成长率的平均上修幅度为2.4%，因全球目前正在推行新的会计准则。美国已在8月采用了这一准则。
本次GDP修正至少回溯到1995年，将对各国的债务/GDP比率以及预算赤字/GDP比率产生影响，但影响不会太大。这两个比率均是欧盟约束公共财政方面的重要衡量指标。
主要变化在于研发费用将被计入投资而非当前支出。武器系统支出也被视为投资。
新准则还将影响对养老金、保险和发往国外加工产品的处置方式。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
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