欧洲经济：欧盟GDP数据上修对于公共财政比率只是小有影响

路透布鲁塞尔1月17日 - 欧盟执委会表示，欧盟将上修9月以来的成员国经济成长数据，不过这对与欧盟财政纪律机制有关的经济指标没有太大影响。

成员国国内生产总值(GDP)年成长率的平均上修幅度为2.4%，因全球目前正在推行新的会计准则。美国已在8月采用了这一准则。

本次GDP修正至少回溯到1995年，将对各国的债务/GDP比率以及预算赤字/GDP比率产生影响，但影响不会太大。这两个比率均是欧盟约束公共财政方面的重要衡量指标。

主要变化在于研发费用将被计入投资而非当前支出。武器系统支出也被视为投资。

新准则还将影响对养老金、保险和发往国外加工产品的处置方式。(完)