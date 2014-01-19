版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 07:51 BJT

澳洲经济：12月TD-MI通胀指标按月升0.7%，为近三年来最大增幅

12月指标的按年升幅从2.4%上升到2.7%，处于澳洲央行2-3%长期目标区间的上端。

澳洲政府消费者物价指数(CPI)将于周三公布，如果意外高于预期，可能打击关于央行可能再度降息的预期。

但12月TDMI通胀指标上升主要是因为一次性因素，包括水果和蔬菜价格大涨5.8%，以及烟草税上升。

扣除汽油、水果和蔬菜后的物价12月涨幅仅为0.4%，按年为上涨1.8%。

TD的亚太研究主管 Annette Beacher表示，应该谨慎看待12月TD-MI通胀指标的大幅上升，并预计官方数据将保持温和。(完) (编译 徐文焰/张涛；审校 龚芳/侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐