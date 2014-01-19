澳洲经济：12月TD-MI通胀指标按月升0.7%，为近三年来最大增幅

标题新闻：美参议院共和党领袖麦康奈尔称希望到9月30日的政府拨款议案能在未来几天内达成一致
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
12月指标的按年升幅从2.4%上升到2.7%，处于澳洲央行2-3%长期目标区间的上端。
澳洲政府消费者物价指数(CPI)将于周三公布，如果意外高于预期，可能打击关于央行可能再度降息的预期。
但12月TDMI通胀指标上升主要是因为一次性因素，包括水果和蔬菜价格大涨5.8%，以及烟草税上升。
扣除汽油、水果和蔬菜后的物价12月涨幅仅为0.4%，按年为上涨1.8%。
TD的亚太研究主管 Annette Beacher表示，应该谨慎看待12月TD-MI通胀指标的大幅上升，并预计官方数据将保持温和。(完) (编译 徐文焰/张涛；审校 龚芳/侯向明)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。