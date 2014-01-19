《一周经济焦点》通缩“魔鬼”很可能不会降临

上周公布的路透调查结果显示，今年全球经济成长率将达到3.6%，高于2013年的2.9%，从而结束三年来的减速增长态势。这与IMF的预估结果基本一致。

**贫富差距**

在周三开幕的达沃斯会议上，经济增长的成果如何分配将成为主要议题。

上周四的世界经济论坛称，长期存在的贫富差距不断扩大，将是2014年全球面临的最大风险，即便许多国家的经济开始复苏。

此次对全球风险的年度评估结果包括，收入差距以及随之而来的社会动荡最有可能给未来10年的全球经济带来严重影响。这将是达沃斯会议的讨论背景。

本周经济数据至少将使人初步感受到，全球经济是否有望像预期那样加速成长，以及成长的中心将在哪些地区。

Markit在2014年的第一批采购经理人指数(PMI)将于周四出炉，反映美国、欧元区和中国年初的制造业形势。

中国的PMI可能特别让人感兴趣，因去年底该国一系列工业生产指标喜忧参半。

中国制造业发达地区有大量工厂提前停产迎接春节假期，工人和企业主称，这是由于订单疲弱且成本上升。这暗示中国制造业的前景艰难。

美国房屋销售数据以及欧元区1月消费者信心指数均在周四公布，亦为本周关键数据。经济学家预测这两方面均有温和改善。(完)