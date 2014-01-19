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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 06:51 BJT

****日韩经济指标预测--1月20日-1月27日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 
    
    1月20日当周    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    1月20日(一)
    0430  日本工业生产修正值(较前月)                      11月         --       +0.1%
              产能利用率指数(较前月)                                   --       +1.2%   
    
    1月21日(二)
    暂无重要数据公布  
    
    1月22日(三)
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季初值         --       +1.1%
                               (较上年同期)                            --       +3.3%
    2330  日本路透短观制造业景气判断指数                  1月          --        正17  
    
    1月23日(四)
    暂无重要数据公布
    
    1月24日(五)
    暂无重要数据公布 
    
    1月26日(日)
    2350  日本出口(较上年同期)                           12月          --      +18.4% 
          日本进口(较上年同期)                                         --      +21.1%  
          日本贸易收支(亿日圆)                                         --  逆差12,929
    
    1月27日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    1月27日(一)
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                      2月          --        正84(完)
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