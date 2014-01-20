欧洲金融：欧央行催要数据，几家银行须三周内提供交易账簿和风险模型详细情况

路透伦敦/法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)要求几家欧元区银行在三周内提供交易账簿和风险模型的广泛细节，这是其检视区内大型银行资产质量的部分举措。

欧央行将在11月开始扮演欧元区金融监管者角色，在此之前，其必须搞清楚银行资产负债表中所潜藏的问题。这对于双方来说都是一个巨大挑战，需要处理成堆的数据，并牵扯到成千上万人。

四位了解欧洲央行要求的消息人士对路透表示，欧央行在1月13日向几家选定的银行业者所在国家监管机构发出了调查表。给予各银行的截止期限是1月31日，随后各国监管机构必须将数据提交给欧央行。

欧央行一位发言人证实了这次提交数据的要求。12月实地测试时银行业者曾有机会就模板发表评论，欧央行根据反馈意见改善了数据表的设计。

“这是件糟糕的事情，欧央行要求提供所有交易账簿的详细情况，”一位了解要求内容的消息人士称。

“大型投资银行通常拥有数十个模型，”这位消息人士表示，并称1月31日的最后期限太紧张。

欧洲央行还曾在圣诞节前要求银行业者提交其他数据，但后来延长了一项要求的截止期限。

资产质量评估也将纳入整个欧盟的压力测试。外界质疑银行业者是否足以承受未来出现的危机，而无需纳税人进一步施援，此次压力测试的目的就是要消除这种疑虑。

Moody's Analytics去年就警告称，欧盟一些银行可能无法提供准确数据并按期完成一系列监管审查。

“该模板出乎意外，”另一位了解模板内容的消息人士表示。