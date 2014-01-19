欧洲经济指标预测--1月20日-1月27日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月20日当周 1月20日(一) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 持平 -0.1% (较上年同期) -0.5% -0.8% 0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 11月 -- -2.5% 未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +1.2% 0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 11月 -- -0.7% 未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -1.3% 1月21日(二) 1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 64.0 62.0 现况指数 34.1 32.4 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 39.4 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 正10 正12 1月22日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 1月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 减少3.5 减少3.67 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 123 148 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 4.2 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 11月 7.3% 7.4% 0930 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) 截至11月三个月 +1.0% +0.9% (不包括奖金)(较上年) +1.0% +0.8% 1月23日(四) 0745 法国企业景气指数 1月 100 100 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 47.5 47.0 Markit服务业PMI 48.1 47.8 Markit综合PMI -- 47.3 0828 德国Markit制造业PMI 1月初值 54.6 54.3 Markit服务业PMI 54.0 53.5 Markit综合PMI -- 55.0 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月初值 53.0 52.7 Markit服务业PMI 51.4 51.0 Markit综合PMI 52.4 52.1 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正25 正34 1500 欧元区消费者信心指数 1月 负13.0 负13.6 1月24日(五) 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.6% 1月27日当周 1月27日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 -- 109.5 IFO企业现况指数 -- 111.6 IFO企业预期指数 -- 107.4 1月27-30日 0700 德国进口物价(较前月) 12月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +2.9% 1月27-2月7日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 -- +1.4% (较上年同期) -- +8.4%(完)