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市场报道 | 2014年 1月 20日 星期一 07:48 BJT

****欧洲经济指标预测--1月20日-1月27日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值   
    
    1月20日当周
    1月20日(一)
    0700  德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  12月         持平     -0.1%          
  
                                 (较上年同期)                          -0.5%     -0.8%
    0900  意大利经季节调整工业订单(较前月)                 11月          --      -2.5%
                未经季节调整工业订单(较上年同期)                         --      +1.2%     
    0900  意大利经季节调整工业销售(较前月)                 11月          --      -0.7%
              未经季节调整工业销售(较上年同期)                           --      -1.3%     
    
    1月21日(二)
    1000  德国ZEW经济景气判断指数                           1月         64.0      62.0
                           现况指数                                     34.1      32.4
    1000  瑞士ZEW投资者信心指数                             1月          --       39.4
    1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                   1月         正10      正12
    
    1月22日(三)
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果               1月          --      0-9-0
　　                                                           (升息-维持利率不变-降息)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                         12月      减少3.5  减少3.67 
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 12月         123        148
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                            --        4.2
    0930  英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率          11月        7.3%       7.4% 
    0930  英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)  截至11月三个月  　  +1.0%      +0.9%
                            (不包括奖金)(较上年)                      +1.0%      +0.8%
    
    1月23日(四)
    0745  法国企业景气指数                                 1月           100       100
    0758  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)              1月初值      47.5      47.0
              Markit服务业PMI                                      　　 48.1      47.8
              Markit综合PMI                                            　--       47.3
    0828  德国Markit制造业PMI                              1月初值      54.6      54.3
              Markit服务业PMI                                           54.0      53.5
              Markit综合PMI                                            　--       55.0
    0858  欧元区Markit制造业PMI                            1月初值      53.0      52.7
                Markit服务业PMI                                       　51.4      51.0
                Markit综合PMI                                       　  52.4      52.1
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    1月          正25      正34
    1500  欧元区消费者信心指数                             1月        负13.0    负13.6
    
        
    1月24日(五)
    0900   意大利经季节调整零售销售(较前月)                11月          --      -0.1%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                         --      -1.6% 
    
    
    1月27日当周
    1月27日(一)
    0900  德国IFO企业景气判断指数                          1月           --      109.5
              IFO企业现况指数                                            --      111.6
              IFO企业预期指数                                            --      107.4 
    
    1月27-30日
    0700  德国进口物价(较前月)                             12月        +0.2%     +0.1%     
                      (较上年同期)                                       --      +2.9%
    
    1月27-2月7日
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                   1月           --      +1.4%
                               (较上年同期)                              --      +8.4%(完)
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