《全球汇市》 美元指数接近两个月高点，澳元低迷

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3528 1.3539 -0.08 -1.58 1.3745
美元/日圆 104.24 104.29 -0.05 -1.01 105.30
欧元/日圆 140.98 141.20 -0.16 -2.59 144.73
美元/瑞郎 0.9110 0.9099 +0.12 +2.04 0.8928
英镑/美元 1.6420 1.6421 -0.01 -0.82 1.6556
美元/加元 1.0966 1.0960 +0.05 +3.26 1.0620
澳元/美元 0.8772 0.8778 -0.07 -1.58 0.8913
新西兰元/美元 0.8253 0.8257 -0.05 +0.57 0.8206
澳元/日圆 91.420 91.550 -0.14 -2.59 93.850
新西兰元/日圆 86.000 86.110 -0.13 -0.47 86.410
英镑/日圆 171.09 171.25 -0.09 -1.86 174.33
澳元/新西兰元 1.0622 1.0621 +0.01 -2.08 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/徐文焰/王兴亚/侯向明； 审校 张涛/李爽/张明钧)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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