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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 07:37 BJT

《全球汇市》 美元指数接近两个月高点，澳元低迷

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3528 1.3539 -0.08 -1.58 1.3745

美元/日圆 104.24 104.29 -0.05 -1.01 105.30

欧元/日圆 140.98 141.20 -0.16 -2.59 144.73

美元/瑞郎 0.9110 0.9099 +0.12 +2.04 0.8928

英镑/美元 1.6420 1.6421 -0.01 -0.82 1.6556

美元/加元 1.0966 1.0960 +0.05 +3.26 1.0620

澳元/美元 0.8772 0.8778 -0.07 -1.58 0.8913

新西兰元/美元 0.8253 0.8257 -0.05 +0.57 0.8206

澳元/日圆 91.420 91.550 -0.14 -2.59 93.850

新西兰元/日圆 86.000 86.110 -0.13 -0.47 86.410

英镑/日圆 171.09 171.25 -0.09 -1.86 174.33

澳元/新西兰元 1.0622 1.0621 +0.01 -2.08 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/徐文焰/王兴亚/侯向明； 审校 张涛/李爽/张明钧)
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