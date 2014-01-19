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市场报道 | 2014年 1月 20日 星期一 07:59 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月20日-1月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
    
    1月20日当周   
     
    1月20日(一)    
    马丁路德金纪念日金，美国金融市场休市
    
    1月21日(二)    
    1330  加拿大制造业销售                                   11月       +0.3%      +1.0%
    1330  加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                       11月       +0.3%      +1.4%
    
    
    1月22日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                        1月17日当周         --      386.1
              再融资指数                                                  --    1,530.3
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             1月18日当周         --      -1.0%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           1月18日当周         --      +2.9%
    1400  加拿大央行公布指标利率决定和货币政策报告            --         1.0%      1.0%
    
     
    1月23日(四) 
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                1月18日当周        32.6      32.6
              四周均值(万人)                                               --      33.5
              续请失业金人数(万人)                    1月11日当周       293.5     303.0
    1330  美国芝加哥联储全国活动指数                         12月          --      0.60    
    1330  加拿大零售销售(较前月)                             11月       +0.2%     -0.1%
                 扣除汽车零售销售(较上年同期)                           +0.3%     +0.4%   
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             1月初值        55.0      55.0   
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           11月          --     +0.5%
    1500  美国成屋销售年率(万户)                             12月         495       490
    1500  美国领先指标                                       12月       +0.2%     +0.8%  
    1600  美国堪萨斯联储综合指数                              1月          --        -3 
    2300  国际半导体设备暨材料协会(SEMI)北美订单出货比       12月          --      1.11
    
    1月24日(五)
    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                  12月       -0.2%      持平
                               (较上年同期)                             +1.3%     +0.9%
            加拿大央行核心CPI(较前月)                                   -0.4%     -0.1%       
                         (较上年同期)                                   +1.3%     +1.1% 
    1530  美国ECRI经济领先指标                        1月18日当周          --     134.5 

    1月27日当周   
     
    1月27日(一)
    1358  美国Markit服务业PMI                             1月初值         --       55.7         
  
    1500  美国新屋销售年率(万户)                             12月        45.8      46.4
    1530  美国达拉斯联储制造业指数                            1月         --        3.1(完)
        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (编译 戴素萍 审校 李爽)
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