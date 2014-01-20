《独家新闻》监管机构发现汇丰在反洗钱等合规问题上仍有漏洞

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透1月17日 - 据熟悉情况的人士透露，美国监管机构继续从汇丰控股的反洗钱措施中发现漏洞，尽管该银行此前已不得不缴纳将近20亿美元罚款，并投入数以百万美元计的资金强化合规问题。
汇丰在2012年12月向美国监管机构缴纳了这笔在当时创纪录的罚款，以了结有关诉讼，因其未能阻止来自墨西哥的数以亿计美元贩毒资金流经该行；当时汇丰承诺要解决这些问题。
汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在宣布此事达成和解时表示：“今天的汇丰和之前出现失误的汇丰比起来，已经完全不同了。”
但两位消息人士表示，美国通货监理局(OCC)的审查人员仍然发现了问题。他们称，OCC在去年底告知汇丰，该银行在代理银行业务的控制方面并无足够改善。代理银行业务主要处理包括汇控分支机构在内的全球金融机构的交易。
消息人士拒绝透露是什么性质的问题，同时要求不具名，因未被授权公开谈论银行内部调整以及与监管机构沟通这些问题。
汇丰发言人Rob Sherman在声明中表示，“在反洗钱与合规问题上，我们继续取得明显的进展，但也承认还有许多工作要做。”
Sherman称，汇丰正在全球范围推行统一控制，且已聘请有经验的管理人员继续改造合规团队，并帮助其与汇丰的银行家直接展开合作。
OCC发言人Bryan Hubbard拒绝置评。
消息人士称，针对监管机构发现的问题，汇丰已采取行动加快整顿。他们表示，在过去几个月，汇丰已经新聘数位反洗钱方面的管理人员，重组合规部门，并正在考虑采取非常规举措中止与某些海外关联企业的美元结算。
路透先前曾报导，汇丰已经撤出一些高风险低利润业务地区和国家，其中包括巴拿马和其它拉美国家。该银行去年还停止与一些使领馆的银行业务往来，目前正在结束与美国一些规模较小而现金使用程度较高业务的联系，譬如街边小店。
汇丰每年在全球80个国家支出的合规成本约有8亿美元。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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