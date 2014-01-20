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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 08:04 BJT

中国新股：我武生物等八只新股周二在深交所集中上市

路透上海1月20日 - 继纽威股份 上周五率先在上证所上市后，深圳证交所本周亦将迎来新股重启后的首波上市潮，我武生物 等八只新股周二将在深集中上市。

周二在深上市的公司还包括新宝股份 、楚天科技 、良信电器 、炬华科技 、天保重装 、全通教育 和光洋股份 。

纽威股份上市首日表现抢眼，以集合竞价上限开盘后快速上涨，瞬间触及临时停牌红线，收盘较发行价大涨43.49%，离首日最高涨幅44%仅一线距离。分析人士稍早曾预计，深市新股流通盘较小，为抑制炒新，监管层可能会采取集中上市的措施。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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