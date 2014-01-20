《新兴市场重要经济事件预告》--1月20日-1月27日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月20日(一)
暂无重要事件公布。
1月21日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)例行发布全球经济展望最新报告，料提高对2014年经济成长预估；IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)将在1430GMT召开记者会讨论该报告。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计不会公布利率声明)。
布达佩斯--匈牙利央行召开利率会议(1300)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
1月22日(三)
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。
1月23日(四)
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
巴西利亚--巴西央行公布1月货币政策会议记录(0830)。
1月24日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会(0530)。
1月27日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议(至1月29日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 李爽)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%