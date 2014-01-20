《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透香港1月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：（1美元=7.755港元 ） 美股道琼工业指数 上周五收高41.55点或0.25%，报16,458.56点。但标普500和Nasdaq指数下滑，由英特尔 和通用电气 领跌，此前两家公司公布的业绩令人失望。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 178.290 0.30 30257 13.827 -0.23 中国铝业 9.230 1.21 75731 2.863 1.54 中国移动 50.160 -0.02 185972 77.804 -0.06 中国人寿 43.260 -1.39 39658 22.367 -1.25 中石油 103.520 0.31 39630 8.029 -0.88 中石化 77.230 1.26 36831 5.990 -0.83 汇丰控股 55.650 0.43 3629308 86.320 0.55 中电信 46.940 -0.78 12511 3.640 -0.53 中国联通 13.240 -2.22 220404 10.268 -1.27 兖州煤业 8.220 3.27 48918 6.375 -0.54 华能国际 37.400 -1.32 9515 7.251 -0.80 南方航空 18.600 -0.64 5131 2.885 0.18 东方航空 17.600 -0.90 3898 2.730 -0.37 中芯国际 4.560 6.29 251647 0.707 -3.11（完）
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%