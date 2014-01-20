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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 08:28 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月20日

* 头版头条:

--中国中央一号文件发布，提出将全面深化农村改革，加快推进农业现代化。

* 其他:

--证监会日前表示，上市公司可以公司历史业绩或同行业可比公司相关指标为对照依据，设计股权激励方案。对照同行业可比公司的相关指标设计行权或解锁条件的，可比对象应具体明确，且不少于三家。

--639只基金去年四季度数据显示，股票型基金亏损严重，遭遇净赎回。主动管理型股票方向基金仓位小幅下降。这些基金重点增加对文化娱乐、金融和信息技术等行业的配置。

--全国中小企业股份转让系统交易支持平台仿真测试今日启动，14家主办券商参与测试。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁琦；审校 张喜良)
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