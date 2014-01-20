欧股业绩：德意志银行第四季意外录得亏损，受诉讼官司和重组成本拖累

路透法兰克福1月19日 - 德意志银行 公布第四季意外录得税前亏损11.5亿欧元，因诉讼官司和重组而列支高额成本，该银行并警告称2014年将面临进一步的挑战和改革。

意外亏损有可能让过去一年来困扰该银行的问题更趋复杂化，特别是眼前的一大堆诉讼和监管问题。而两位联合执行长Anshu Jain和Juergen Fitschen也面临更大压力，要证明其重整计划正在推进当中。

德意志银行声明称该行将达成2015年的目标，但警告2014年又将是艰难的一年：“预计2014年将面临进一步的挑战，同时我们也将严格执行计划。”

该银行称，第四季诉讼成本为5.28亿欧元，全年因罚款和了结官司而支出25亿欧元，年底时诉讼拨备降低至23亿欧元。

德意志银行12月被美国联邦住房金融局课以19亿美元罚款以了结官司，因被指在2008年金融危机前销售抵押贷款支持债券时，对两家美国政府控股公司存在欺诈行为。

其亦因操纵利率而被欧盟反垄断监管机构罚款7.25亿欧元。

德意志银行声明称，2013年第四季集团营收下降16%至65.8亿欧元，部分因为企业银行业务和证券部门表现疲弱。

该行2013全年税前利润增至20.7亿欧元，较2012年的8.14亿欧元上升。全年净利从2012年的3.15亿欧元增至10.8亿。

上一季信贷、债务和融资减记成本为6.23亿欧元，重组成本达5.09亿欧元。

该银行原定在1月29日公布业绩。

德意志银行美国存托股份(ADS)周五在纽约市场周五收跌3%报52.27美元，此前华尔街日报报导称其可能发布获利预警。(完)