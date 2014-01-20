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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 08:31 BJT

《中国重要政经日程》--1月20日

============================今日重要政经日程=======================

1/20(一)

--国务院新闻办公室上午10时举行新闻发布会，请国家统计局局长马建堂介绍2013年国民经济运行情况。

============================近期重要政经日程=======================

1/21(二)

*--国新办公室上午10时举行新闻发布会，请公安部经济犯罪侦查局政委高峰，全国打击侵权假冒领导小组办公室副主任柴海涛介绍打击侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪成效等方面情况。

*--美国常务副国务卿伯恩斯将于1月21日至23日访华。

2/22(六)

--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀)
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