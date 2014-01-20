《香港报摘》--经济日报1月20日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
* 要闻版头条：
--时近农历年尾，中港资金流动性趋紧，投资界亦预计将因而拖累本港股市表现。 * 其他： --财政司司长曾俊华昨表明，在余下任期内，尽力维持“年年有余”，为将来累积多点储备，以争取多点时间，处理结构性财政问题。据悉，这显示下月的预算案，“派糖”将大缩水。
--随着施政报告宣布提高居屋供应目标至8,000单位，细价楼掀减价潮。施政报告宣布增建居屋，最受冲击的细价楼如天水围嘉湖山庄，业主减价步伐加快。业界预计，新一轮减价潮启动，今年楼价回落速度加快。
--金管局加强贷款监管下，港银新一年贷款策略转为谨慎。花旗香港预期，今年企业贷款增长仍以维持去年28%为目标，但贷款量难料，会拓展发债、财资等费用收入项目。
--内地推动殡葬改革，冀规范行业。福寿园 主席白晓江料，殡葬业将趋于市场化，并迎来“爆炸性消费”，他认为公司利润仍有较大提升空间。（完）
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路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%