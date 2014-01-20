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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 08:30 BJT

《香港报摘》--经济日报1月20日

* 要闻版头条：

--时近农历年尾，中港资金流动性趋紧，投资界亦预计将因而拖累本港股市表现。 * 其他： 　　--财政司司长曾俊华昨表明，在余下任期内，尽力维持“年年有余”，为将来累积多点储备，以争取多点时间，处理结构性财政问题。据悉，这显示下月的预算案，“派糖”将大缩水。

--随着施政报告宣布提高居屋供应目标至8,000单位，细价楼掀减价潮。施政报告宣布增建居屋，最受冲击的细价楼如天水围嘉湖山庄，业主减价步伐加快。业界预计，新一轮减价潮启动，今年楼价回落速度加快。

--金管局加强贷款监管下，港银新一年贷款策略转为谨慎。花旗香港预期，今年企业贷款增长仍以维持去年28%为目标，但贷款量难料，会拓展发债、财资等费用收入项目。

--内地推动殡葬改革，冀规范行业。福寿园 主席白晓江料，殡葬业将趋于市场化，并迎来“爆炸性消费”，他认为公司利润仍有较大提升空间。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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