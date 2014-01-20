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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 08:36 BJT

日本热股：任天堂没有成交，在发布亏损预警后卖单涌现

路透东京1月20日 - 日本任天堂 股票周一没有成交，卖单充斥。此前该公司表示其Wii U游戏机销售情况令人失望，并警告称可能出现连续第三个年度亏损。

上周五收盘后，任天堂预计截至3月底的财年营业亏损350亿日圆(3.36亿美元)，称因Wii U和3DS游戏机销售较预期疲弱。该公司之前原本预估为获利1,000亿日圆。

将其2013/14年全球Wii U销售预估从900万台调降至280万台。

该股名义报价为13,145日圆，较周五收盘价14,645下挫10%。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)
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