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市场报道 | 2014年 1月 20日 星期一 08:59 BJT

英国经济：经济复苏提振企业获利和就业--调查

路透伦敦1月20日 - 调查显示，英国金融服务业正开始感受到经济复苏的好处，因第四季企业公布获利成长、业务量增加且更为乐观。

周一公布的季度CBI/PwC金融服务调查，受访企业中有69%表示，他们觉得整体业务情况更加乐观，只有1%觉得较为悲观。

该差值为正68%，为1989年开始调查以来的最高。

该调查涵盖了截止去年12月的三个月，调查结果显示有净46%的企业认为业务量会更多，为2007年6月以来最高。

英国工业联盟(CBI)游说团体和会计师事务所普华永道(PwC) 的研究指出，业务量增多抵销了总成本急增的冲击，使得企业连续第五季获利成长。

数据并显示，下季业务量和获利能力料将继续成长。

调查作者预测今年第一季就业成长将是调查开始以来最强。

根据其计算，就业岗位料将增加1.5万个，使得该行业的总就业人口将达116万，只比2008年底金融危机肆虐时少了5.2万。(完)
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