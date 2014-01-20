《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月20日

*工商时报：

--代工二哥和硕 举办团圆日，董事长童子贤表示，不刻意追求数字扩张，但如果机会来了，就顺势向上、一马当先。对于外传和硕拿下苹果 大尺寸iPhone代工订单，童子贤也妙答说，〞消费者都很期待，一定卖很好。〞似乎暗示大尺寸iPhone订单入袋。

--金管会银行局长桂先农上月亲赴缅甸，拜会当地金融监理机关，争取台资银行在当地设点营运的机会，缅甸政府也已释出善意，愿意同步开放合资、子行和分行三种模式，如果顺利，最快今年上半年，台资银行布点缅甸可望遍地开花，成为今年布局东南亚的最新亮点。

--合库 拚文创授信，今年将以200亿台币为目标。合库高层指出，合库目前文创授信余额为108亿台币，今年将以目标达200亿台币为目标，预计新增授信将上看100亿台币，并引进中小企业信保基金承保来降低授信风险。

*经济日报：

--中国上海市长杨雄指出，上海自贸区今年将深化金融开放创新，在风险可控前提下，落实人民币跨境使用、人民币资本项目可兑换、利率市场化和外汇管理等领域改革试点，促进实体经济发展。此外，金融与增值电信等服务业，今年也会进一步开放。

--寿险业对公共建设证券化表达高度兴趣，财政部正研订公建案证券化的标准作业流程（SOP），作为各目的事业主管机关受理民间申请案的准驳参考，预计5月出炉。

--行政院政务委员张善政、薛琦、蔡玉玲明日将首度审查第三方支付专法。据了解，金管会主委曾铭宗上周释出〞可弹性思考〞善意，外界解读，电子商务业者企盼多时的O2O（Online to Offline ）行动支付业务，有机会突破。

--高铁运量连年成长，商业区土地开发也随之热络，交通部高铁局规划今年再推出桃园、新竹、台中等车站的商业区土地开发案，且均采设定地上权方式对外招商，三座车站共三笔商业区土地开发案，估算总投资额约50余亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。