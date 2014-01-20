《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月20日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
*工商时报：
--代工二哥和硕 举办团圆日，董事长童子贤表示，不刻意追求数字扩张，但如果机会来了，就顺势向上、一马当先。对于外传和硕拿下苹果 大尺寸iPhone代工订单，童子贤也妙答说，〞消费者都很期待，一定卖很好。〞似乎暗示大尺寸iPhone订单入袋。
--金管会银行局长桂先农上月亲赴缅甸，拜会当地金融监理机关，争取台资银行在当地设点营运的机会，缅甸政府也已释出善意，愿意同步开放合资、子行和分行三种模式，如果顺利，最快今年上半年，台资银行布点缅甸可望遍地开花，成为今年布局东南亚的最新亮点。
--合库 拚文创授信，今年将以200亿台币为目标。合库高层指出，合库目前文创授信余额为108亿台币，今年将以目标达200亿台币为目标，预计新增授信将上看100亿台币，并引进中小企业信保基金承保来降低授信风险。
*经济日报：
--中国上海市长杨雄指出，上海自贸区今年将深化金融开放创新，在风险可控前提下，落实人民币跨境使用、人民币资本项目可兑换、利率市场化和外汇管理等领域改革试点，促进实体经济发展。此外，金融与增值电信等服务业，今年也会进一步开放。
--寿险业对公共建设证券化表达高度兴趣，财政部正研订公建案证券化的标准作业流程（SOP），作为各目的事业主管机关受理民间申请案的准驳参考，预计5月出炉。
--行政院政务委员张善政、薛琦、蔡玉玲明日将首度审查第三方支付专法。据了解，金管会主委曾铭宗上周释出〞可弹性思考〞善意，外界解读，电子商务业者企盼多时的O2O（Online to Offline ）行动支付业务，有机会突破。
--高铁运量连年成长，商业区土地开发也随之热络，交通部高铁局规划今年再推出桃园、新竹、台中等车站的商业区土地开发案，且均采设定地上权方式对外招商，三座车站共三笔商业区土地开发案，估算总投资额约50余亿台币。(完)
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台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%