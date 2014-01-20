中国金融：上海自贸区外汇先行先试操作细则将很快出台--报载

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透北京1月20日 - 上海证券报周一引述上海自由贸易试验区管委会副主任简大年称，今年上海自贸区将推出第一批可复制可推广的内容，且有关外汇先行先试的操作细则将很快出台。
报导称，未来自贸区金融改革将遵循“先易后难”、“成熟一批推出一批”的模式。例如，外汇管理改革在跨国公司资金池建立，跨国公司资金集中管理，跨国公司国际贸易结算方面可能会先行推出。
“人民币跨境支付、人民币双向资金池运作、人民币的境外借款目前已经试点了。”简大年称，接下来的工作将是全面铺开，实现常态化运作。
另据上海自贸区管委会副主任李兆杰介绍，截至2013年底，自贸区内的四个区域（上海外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等四个海关特殊监管区域）全年实现进出口总额1,430亿美元，其中进口总额为835亿美元，分别占同期上海总额的25.8%和36%。
李兆杰并称，已有融资租赁公司在区内设立项目子公司，开展境外的融资租赁服务。他透露，目前有关部门正在研究出台加强金融租赁专业化子公司规范发展的管理规定。
据统计，到2013年12月底，自贸区已引进各类融资租赁母公司57家、项目子公司241个，租赁资产总值已超过55亿美元。
中国（上海）自由贸易试验区于去年9月底正式挂牌，各部委支持自贸区的各项方案已经陆续出台。(完) (发稿 康熙泽; 审校 张喜良)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%