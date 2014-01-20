全球金市：金价涨至近六周高点，南非即将举行罢工推高铂金价格

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据指出，对冲基金和基金经理人连续第三周调高其对黄金和白银期货及期权的看多押注，因股市走弱促使基金增加贵金属部位。
德意志银行 周五表示，由于欧洲监管机构调查银行涉嫌操控贵金属价格，因此其将撤出黄金和白银指标价的设定。
主要的南非铂金矿商工会本周将进行罢工，全球前三大铂金生产商同步罢工将冲击全球逾半产量及企业利润。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/戴素萍 审校 李爽)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%