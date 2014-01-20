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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 08:52 BJT

全球金市：金价涨至近六周高点，南非即将举行罢工推高铂金价格

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据指出，对冲基金和基金经理人连续第三周调高其对黄金和白银期货及期权的看多押注，因股市走弱促使基金增加贵金属部位。

德意志银行 周五表示，由于欧洲监管机构调查银行涉嫌操控贵金属价格，因此其将撤出黄金和白银指标价的设定。

主要的南非铂金矿商工会本周将进行罢工，全球前三大铂金生产商同步罢工将冲击全球逾半产量及企业利润。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/戴素萍 审校 李爽)
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