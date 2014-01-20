《全球重要经济事件一览表》--1月20日-1月27日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月20日(一)
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼将出席工业发展报告发布活动(1000)。
布鲁塞尔--比利时财长Koen Geens发表关于新银行业法律的演说，比利时央行总裁柯恩也将出席(1100)。
斯德哥尔摩--瑞典央行政策委员会委员Martin Floden就经济形势和货币政策发表讲话(1630)。
1月21日(二)
东京--日本央行召开货币政策会议(至1月22日)。
维也纳--奥地利总裁诺沃特尼在维也纳会见财经记者(0900)
法兰克福--法兰克福大学法律和金融学院组织一场会议，主题为“太大而不能倒(III)：机构改革建议-银行应该拆分吗？”英国央行金融稳定主管Andy Haldane和纽约联邦储备银行法律顾问兼副总裁Debra Stone参加会议。
1月22日(三)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，没有发布利率决定的计划。
渥太华--加拿大央行公布重要利率决定和货币政策报告。
1月23日(四)
英国比斯顿--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在德比郡和诺丁汉郡(Derbyshire and Nottinghamshire)商会发表演说(0800)。
1月24日(五)
暂无重要事件公布。
1月27日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
布鲁塞尔--经济和货币联盟管理研讨会：对欧盟和其他地区的影响。发言人包括欧央行副总裁冈斯坦西欧、英国央行副总裁John Cunliffe、斯洛伐克财长Peter Kazimir、波兰财长Mateusz Szcurek和瑞典财长Anders Borg。
布鲁塞尔--欧洲人民党(EPP)召开会议，讨论如何克服危机影响。发言人包括德国财长朔伊布勒、西班牙经济部长德金多斯、瑞典财长Anders Borg和芬兰欧洲事务部长Alexander Stubb。
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路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%