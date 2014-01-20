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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 09:04 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月20日-1月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月20日(一)

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼将出席工业发展报告发布活动(1000)。

布鲁塞尔--比利时财长Koen Geens发表关于新银行业法律的演说，比利时央行总裁柯恩也将出席(1100)。

斯德哥尔摩--瑞典央行政策委员会委员Martin Floden就经济形势和货币政策发表讲话(1630)。

1月21日(二)

东京--日本央行召开货币政策会议(至1月22日)。

维也纳--奥地利总裁诺沃特尼在维也纳会见财经记者(0900)

法兰克福--法兰克福大学法律和金融学院组织一场会议，主题为“太大而不能倒(III)：机构改革建议-银行应该拆分吗？”英国央行金融稳定主管Andy Haldane和纽约联邦储备银行法律顾问兼副总裁Debra Stone参加会议。

1月22日(三)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，没有发布利率决定的计划。

渥太华--加拿大央行公布重要利率决定和货币政策报告。

1月23日(四)

英国比斯顿--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在德比郡和诺丁汉郡(Derbyshire and Nottinghamshire)商会发表演说(0800)。

1月24日(五)

暂无重要事件公布。

1月27日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

布鲁塞尔--经济和货币联盟管理研讨会：对欧盟和其他地区的影响。发言人包括欧央行副总裁冈斯坦西欧、英国央行副总裁John Cunliffe、斯洛伐克财长Peter Kazimir、波兰财长Mateusz Szcurek和瑞典财长Anders Borg。

布鲁塞尔--欧洲人民党(EPP)召开会议，讨论如何克服危机影响。发言人包括德国财长朔伊布勒、西班牙经济部长德金多斯、瑞典财长Anders Borg和芬兰欧洲事务部长Alexander Stubb。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张明钧)
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