《香港报摘》--信报1月20日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
* 要闻版头条：
--怡和集团1984年迁册，旗下公司于1994年在港除牌，转往新加坡挂牌，但在香港仍有众多业务，市场一直揣测怡和系将重返港股，惟一直未见动静。昨天怡和终有动作，内地中高档汽车代理商中升集团 宣布，向怡和策略控股，配售新股并发行可换股债券，集资总额逾56.6亿港元。 * 其他： --刚发表的《施政报告》继续倡议增加土地供应，以纾缓香港楼价高踞不下的问题，其中的补地价仲裁计划，发展商普遍看好，认为能缩短与政府的磋商时间。新地 联席主席郭炳江率先高调赞扬有关计划，认为是一个「突破」，又称若计划最终能达到政府预期的效果，估计每年可额外增加4,000至5,000个单位供应，长远可稳定楼价。
--第二只以B股转H股形式在港上市的丽珠医药 上周四刚挂牌，正当市场以为未来B股转H将陆续有来之际，据市场消息人士透露，由于B股转H股并不在目前中证监的首要工作议程之列，相信除了万科B股 仍有机会获批，成为第三个B股转H案例之外，短期内B股转H申请将无以为继。
--中石化 宣布，已获母公司中石化集团告知，考虑到公司价值以及当前公司股价，自2013年11月5日起中国石化集团拟在未来12个月内（「增持实施期间」）以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。（完）
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路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%