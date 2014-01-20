《香港报摘》--信报1月20日

* 要闻版头条：

--怡和集团1984年迁册，旗下公司于1994年在港除牌，转往新加坡挂牌，但在香港仍有众多业务，市场一直揣测怡和系将重返港股，惟一直未见动静。昨天怡和终有动作，内地中高档汽车代理商中升集团 宣布，向怡和策略控股，配售新股并发行可换股债券，集资总额逾56.6亿港元。 * 其他： --刚发表的《施政报告》继续倡议增加土地供应，以纾缓香港楼价高踞不下的问题，其中的补地价仲裁计划，发展商普遍看好，认为能缩短与政府的磋商时间。新地 联席主席郭炳江率先高调赞扬有关计划，认为是一个「突破」，又称若计划最终能达到政府预期的效果，估计每年可额外增加4,000至5,000个单位供应，长远可稳定楼价。

--第二只以B股转H股形式在港上市的丽珠医药 上周四刚挂牌，正当市场以为未来B股转H将陆续有来之际，据市场消息人士透露，由于B股转H股并不在目前中证监的首要工作议程之列，相信除了万科B股 仍有机会获批，成为第三个B股转H案例之外，短期内B股转H申请将无以为继。

--中石化 宣布，已获母公司中石化集团告知，考虑到公司价值以及当前公司股价，自2013年11月5日起中国石化集团拟在未来12个月内（「增持实施期间」）以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。（完）