中国公开市场：一级交易商本周可上报需求中新增21天期逆回购

路透上海1月20日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报需求，值得关注的是，随着春节备付高峰的临近，本周新增21天期逆回购申报。具体包括28天期正回购，七天、14天和21天逆回购以及三个月央票；而此前三周均为零操作。

本周公开市场既无逆回购到期也无央票到期。另外，直到5月13日起，公开市场才陆续有央票开始到期。

年初以来外汇占款可能超预期增长等支撑资金面，央行公开市场此前连续三周空窗。不过随着春节渐近，若有必要央行仍有可能再发逆回购，以保证节日前后流动性的整体稳定。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)

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