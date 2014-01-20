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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 08:49 BJT

《台湾重要政经日程》--1月20日

===================今日重要政经消息=============================

1/20(一)

--13:00 英国皇家特许测量师学会举行不动产趋势座谈会。

--14:30 工总〞ECFA货品贸易协议产业座谈会〞。

--16:00 经济部公布12月外销订单金额年变动率，上月为增0.8%。

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1/21(二)

--10:00 交通部新春记者会。 *--11:30 中华信评举行受评机构2014年信用展望记者会。

1/22(三)

--8:30 主计总处公布12月季调失业率，上月为4.15%。

1/23(四)

--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减0.12%。

1/24(五)

--央行代标售103/3期20年公债，金额300亿台币，29日发行。

--16:10 央行公布M2货币总计数年增率，11月为年增6.05%。

1/27(一)

--14:00 友达 投资人说明会。

1/29(三)

--8:30 主计总处公布去年第四季GDP年增率概估值，第三季年增率为1.66%。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/6(四)

-- 8:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，12月为年增0.33%。

--16:10 台湾央行公布1月底外汇存底，12月底为4,168.11亿美元。

2/10(一)

--16:00 台湾财政部公布1月出口/进口金额年变动率，12月出口年减1.9%、进口年增10.1%。

2/11(二)

--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。

2/20(四)

--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。

2/21(五)

--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。

--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。

2/25(二)

--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

3/26(三)

--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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