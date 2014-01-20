港报财经评论：三条水喉主导后市--信报1月20日

三条水喉主导后市/ 习广思

环球金融市场在年初几个星期，回调的回调，突破的突破，但在这些走势背后，资金流始终扮演着决定性因素，即使美国要逐步收水，但相信今年资金流向仍将决定各项资产、市场的走势。上周汇市的焦点，一是人民币持续创新高，热钱流入套利的因素不可抹煞，但人民币强势引发的疑虑亦在增加。汇市另一个焦点是澳元，澳洲央行持续放风说澳元汇率过高，为澳元打下弱势基础。上周澳洲就业数据差强人意，澳元连跌4日，兑美元汇价跌穿0.88美元水准，技术上失守支持位，弱势难以扭转。

水松水紧，水来水去，决定资金流的背后始终要看息。三大主要金融市场均反映出三条水喉不同的状况。美国联储局步入新时代，开始减少买债，为退市收水作准备。但从现时股市及债市的反应来看，均表示减少买债不是大问题，去年联储局扬言退市后的股市大震荡不再出现，市场接受经济会在低息环境中复苏的说法，亦同意耶伦上场后会继续保持宽松政策，并维持低息。美国水继续宽松，尤其是最新就业数据时好时坏，市场对经济复苏有信心，但普遍预期这场复苏是温和而缓慢的，也就意味着在经济不热不冷、通胀未升的环境中，央行水喉仍会继续开着，即使不像过去几年般大开，但起码仍未到收紧的地步。

美国10年期债息升至3厘后回调，续反映债市对缩减买债的忧虑已暂时消化。如果联储局接下来的几次议息会议，继续维持缩减买债的步伐，或者会叫市场有所提防。但目前美国水喉依然偏松，起码在经济未热、通胀未升前，今年加息预期依然偏低。相反，德国10年期债息从低位回升，过气欧猪国如义大利、西班牙的长债息却持续下跌，除了反映欧债脱离危机，亦反映欧洲经济仍在努力摆脱通缩，欧洲央行的水喉依然是长开。欧洲央行行长德拉吉年初在议息会议后强调，在必要时间内维持超低利率水准，将采用各种可行工具避免通胀跌至过低水准。退一步看，刺激通胀是欧洲央行这刻的目标，水喉肯定继续偏松。(B02)

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美汇指数宜两手准备/ 苏子

上周美汇指数明显造好，并且为自去年11月上旬以来首次在100周SMA阻力以上收市，故应有利本周进一步造好；但留意上周五美汇指数所造的高位为81.30，此高位与去年11月21日所造的81.29高位阻力相若；当日美汇指数触及此高位后便以射击之星不利形态回落。因此，本周早段若能顺利突破收市，本周继续高收的可能性才会上升。此外，由于上周美汇指数的收市价，未能明显在去年7月至10月跌浪的38.2%反弹目标以上收市，故本周早段美汇指数若乏力再升，并且更持续保持在此反弹目标以下波动及收市，担心100周SMA本周有可能因此得而复失，使上周的破位出现假突破走势陷阱。

毕竟目前市场最关注的仍是下周联储局议息后会否宣布进一步收水，故在知悉结果前，市场投资者未必会大幅把美元推高，故上周美汇指数的破位出现假突破的可能性不容抹煞。故本周早段宜作好两手准备的策略，若美汇指数真的未能承接上周五的强势继续走高，可以采取上落市的策略，博美汇指数，在市场知悉下周联储局议息结果前，会回落至80.70的短线关键支援位以下波动。

但若然美汇指数在市场知悉议息结果前成功顺利破关而上，届时留意市场是用什么理由推高。若然是因为市场情绪出现Risk off的情况，令美元受到大量避险资金追捧而大幅走高的话，与此同时日圆亦见跟随美汇指数一同上升，那便要提防目前在日线图上，形成头肩顶不利形态的欧罗兑日圆会因此暴跌。短线而言，若欧罗兑日圆受到环球股市突然急挫拖累，并在下破本月13日的140.45日圆低位支援后，可以迅即失守50天SMA关键支援（140.28）及140日圆心理关口，届时宜采取顺势沽出策略，博汇价能以单边市形式，朝着100天SMA支持迈进。标普500指数在上周三再创新高，可惜只是突破上月31日的最高1点子，随后2个交易天的升势无以为继；加上技术走势呈现顶背驰，故小心美股会以大跌市，及市场情绪全面Risk off，以迎接耶伦上任联储局主席。(B08)