港报财经评论：强势股不估顶，弱势股仍难扶--经济日报1月18日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
强势股不估顶，弱势股仍难扶/ 林瑞芬
强势蓝筹股带领下，港股闷局昨日略为打破，收高于23,000，升0.64%至23,133；成交额748亿港元。美中不足是内银股积弱之势犹在，1个月SHIBOR昨进一步逼近7厘，国指微跌0.2%至10,167，显示蓝筹升势不全面。看恒指涨幅仍然有限，23,400至23,500左右为阻力。猜测蓝筹较全面升势，或可在2月呈现，一来春节前的紧银根情况预算拉松；二来2月也为经济数据真空期，投资者对经济基本面的担忧或有所纾缓。最近，中证监严控IPO重启节奏及限制老股转让，有助抑减恐新股冲击大市之虑。
蓝筹中的强弱分势仍强烈，濠赌股银娱 及金沙中国 又领涨5.3%及3.5%。春节将至，又是濠江旅游旺季时，加上有大行预报将公布季报的濠赌股，成绩不差，双重推动力。据瑞信报告指出，2013年澳门博彩收入优于预期，预计增长17.8%，但实际是18.5%，银娱、金沙中国、澳博 、永利澳门 及美高梅中国 等2013年第4季度EBITDA将有双位数字的增长。在上调2014年澳门博彩收入增长预测数（由13.3%上调至15%）下，相应调升多间濠赌股的目标价。其中，将金沙中国投资评级由“中性”上调至“优于大市”，原因是相信金沙城中心表现可进一步改善，估去年第4季EBITDA按年增长38%至8.56亿美元，创新高，也上调其2013年至2015年盈测1%至7%，并将其目标价由62港元升至78.2港元。此外，也将银娱投资评级由“中性”上调至“优于大市”，原因是公司扩充高端大众市场的进展良好，加上澳门银河表现正在逐步改善。
该行估银娱去年第4季EBITDA按年上升43%至36亿港元，也上调其2013年至2015年盈测2%至8%，并大幅上调其目标价，由65.6港元上调至92.5港元。维持“优于大市”投资评级的澳博，就指会上调其2014年及2015年盈利预测1%至3%，将其目标价由29港元上调至31.4港元。强者愈强的蓝筹，更有腾讯 ，昨升3.2%至529港元，正如估计全城哄动，音乐椅游戏未停，目标价日日升。券商转軚，瑞信上调腾讯投资评级，由“中性”升至“优于大市”，更一不做二不休，设最牛目标价619港元。建基是腾讯推出微信支付将颠覆中国内地移动支付，相信微信支付能成为中国领导性的手机钱包。该行又预计明年微信支付能为腾讯带来228亿人民币收入。加上，腾讯手机游戏毛利率料有上行空间。(B03)
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路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%