港报财经评论：强势股不估顶，弱势股仍难扶--经济日报1月18日

强势股不估顶，弱势股仍难扶/ 林瑞芬

强势蓝筹股带领下，港股闷局昨日略为打破，收高于23,000，升0.64%至23,133；成交额748亿港元。美中不足是内银股积弱之势犹在，1个月SHIBOR昨进一步逼近7厘，国指微跌0.2%至10,167，显示蓝筹升势不全面。看恒指涨幅仍然有限，23,400至23,500左右为阻力。猜测蓝筹较全面升势，或可在2月呈现，一来春节前的紧银根情况预算拉松；二来2月也为经济数据真空期，投资者对经济基本面的担忧或有所纾缓。最近，中证监严控IPO重启节奏及限制老股转让，有助抑减恐新股冲击大市之虑。

蓝筹中的强弱分势仍强烈，濠赌股银娱 及金沙中国 又领涨5.3%及3.5%。春节将至，又是濠江旅游旺季时，加上有大行预报将公布季报的濠赌股，成绩不差，双重推动力。据瑞信报告指出，2013年澳门博彩收入优于预期，预计增长17.8%，但实际是18.5%，银娱、金沙中国、澳博 、永利澳门 及美高梅中国 等2013年第4季度EBITDA将有双位数字的增长。在上调2014年澳门博彩收入增长预测数（由13.3%上调至15%）下，相应调升多间濠赌股的目标价。其中，将金沙中国投资评级由“中性”上调至“优于大市”，原因是相信金沙城中心表现可进一步改善，估去年第4季EBITDA按年增长38%至8.56亿美元，创新高，也上调其2013年至2015年盈测1%至7%，并将其目标价由62港元升至78.2港元。此外，也将银娱投资评级由“中性”上调至“优于大市”，原因是公司扩充高端大众市场的进展良好，加上澳门银河表现正在逐步改善。

该行估银娱去年第4季EBITDA按年上升43%至36亿港元，也上调其2013年至2015年盈测2%至8%，并大幅上调其目标价，由65.6港元上调至92.5港元。维持“优于大市”投资评级的澳博，就指会上调其2014年及2015年盈利预测1%至3%，将其目标价由29港元上调至31.4港元。强者愈强的蓝筹，更有腾讯 ，昨升3.2%至529港元，正如估计全城哄动，音乐椅游戏未停，目标价日日升。券商转軚，瑞信上调腾讯投资评级，由“中性”升至“优于大市”，更一不做二不休，设最牛目标价619港元。建基是腾讯推出微信支付将颠覆中国内地移动支付，相信微信支付能成为中国领导性的手机钱包。该行又预计明年微信支付能为腾讯带来228亿人民币收入。加上，腾讯手机游戏毛利率料有上行空间。(B03)