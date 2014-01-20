《分析》美国银行业日益看好经济前景，因企业贷款需求激增

**企业满怀希望**

分析师平均预估美国2014年经济成长2.9%，接近长期平均水平，但比近几年稍显强劲。

信贷是经济的命脉，自金融危机以来借贷规模一直相对疲弱。部分经济分析师谴责银行业过于捂紧他们的钱袋子，而其他人则认为企业和消费者过于谨慎不敢支出。

不管根源何在，信贷需求已经开始好转。Northern Trust前首席分析师Paul Kasriel指出，银行业对贷款和证券的投资，加上美国联邦储备理事会(美联储/FED)的证券持仓，从2012年第四季开始加速增长，而在此之前不久美联储启动了最近一轮购债以刺激经济。

根据最新完整数据，2013年第三季该数据同比增幅达到8.7%，1953年至今的均值为7.2%。Kasriel并称，这一信贷指标通常比经济成长加速提早一个季度呈现增长。

他表示，虽然美联储购债对经济增长作出重要贡献，但民间部门对贷款的需求日益增加，应该至少可在2014年上半年弥补美联储缩减购债的影响。

对经济而言，借贷并不总是一个长期正面信号，就像上次危机之前，抵押贷款坏账爆发导致金融体系崩溃。但Kasriel表示，此后借贷标准已经收紧，现在贷款的质量已经提升。

银行业人士同样满怀希望。

“六年了，人们一直感觉很糟糕。当经历这种时期时，人们只是想感觉好受点，这是一种自然的心理反应，并不需要过多的利好消息，我们开始看到这种情况出现，”BB&T Corp 执行长Kelly King说。

花旗集团 执行长Mike Corbat周四表示，目前全球经济前景要好于去年。