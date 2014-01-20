《分析》美国银行业日益看好经济前景，因企业贷款需求激增

台湾经济：今年经济成长率上修至2.11%，CPI年增率估1.35%--中经院
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
**企业满怀希望**
分析师平均预估美国2014年经济成长2.9%，接近长期平均水平，但比近几年稍显强劲。
信贷是经济的命脉，自金融危机以来借贷规模一直相对疲弱。部分经济分析师谴责银行业过于捂紧他们的钱袋子，而其他人则认为企业和消费者过于谨慎不敢支出。
不管根源何在，信贷需求已经开始好转。Northern Trust前首席分析师Paul Kasriel指出，银行业对贷款和证券的投资，加上美国联邦储备理事会(美联储/FED)的证券持仓，从2012年第四季开始加速增长，而在此之前不久美联储启动了最近一轮购债以刺激经济。
根据最新完整数据，2013年第三季该数据同比增幅达到8.7%，1953年至今的均值为7.2%。Kasriel并称，这一信贷指标通常比经济成长加速提早一个季度呈现增长。
他表示，虽然美联储购债对经济增长作出重要贡献，但民间部门对贷款的需求日益增加，应该至少可在2014年上半年弥补美联储缩减购债的影响。
对经济而言，借贷并不总是一个长期正面信号，就像上次危机之前，抵押贷款坏账爆发导致金融体系崩溃。但Kasriel表示，此后借贷标准已经收紧，现在贷款的质量已经提升。
银行业人士同样满怀希望。
“六年了，人们一直感觉很糟糕。当经历这种时期时，人们只是想感觉好受点，这是一种自然的心理反应，并不需要过多的利好消息，我们开始看到这种情况出现，”BB&T Corp 执行长Kelly King说。
花旗集团 执行长Mike Corbat周四表示，目前全球经济前景要好于去年。
“经济成长似乎好转。各经济体的伤口继续愈合，”他说。(完) (编译 张涛/王兴亚；审校 徐文焰)
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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