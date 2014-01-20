国际油市：美国原油期货微跌，市场静待中国数据出炉

台湾经济：今年经济成长率上修至2.11%，CPI年增率估1.35%--中经院

路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。