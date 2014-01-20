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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 09:17 BJT

国际油市：美国原油期货微跌，市场静待中国数据出炉

油价本周或将承压，因预期利比亚供应增加，伊朗和西方国家之间的协议于周一生效，也令外界担心伊朗的供应增多。

美元走强亦打压油价。美元指数 周一上涨0.4%至接近两个月高位81.258。

0034GMT时，美国2月原油期货 下跌0.36美元，周五时结算价上涨0.41美元。2月期约于周二到期。

利比亚总理Ali Zeidan周日表示，该国计划在数日内驱离攻占了东部重要石油出口港口的示威民众。

沙特阿拉伯石油部长欧那密在与美国能源部长Ernest Moniz会晤后，周日媒体引述欧那密的话称，全球最大石油出口国沙特阿拉伯乐见美国页岩油产量大增，因其有助于稳定原油价格。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/戴素萍 审校 李爽/于春红)
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