国际油市：美国原油期货微跌，市场静待中国数据出炉

台湾经济：今年经济成长率上修至2.11%，CPI年增率估1.35%--中经院
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
油价本周或将承压，因预期利比亚供应增加，伊朗和西方国家之间的协议于周一生效，也令外界担心伊朗的供应增多。
美元走强亦打压油价。美元指数 周一上涨0.4%至接近两个月高位81.258。
0034GMT时，美国2月原油期货 下跌0.36美元，周五时结算价上涨0.41美元。2月期约于周二到期。
利比亚总理Ali Zeidan周日表示，该国计划在数日内驱离攻占了东部重要石油出口港口的示威民众。
沙特阿拉伯石油部长欧那密在与美国能源部长Ernest Moniz会晤后，周日媒体引述欧那密的话称，全球最大石油出口国沙特阿拉伯乐见美国页岩油产量大增，因其有助于稳定原油价格。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/戴素萍 审校 李爽/于春红)
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路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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