《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
**上海证券报**
--大元股份 发布定向增发方案，通过向10名对象发行股份3.6亿股，共计募集近30亿元人民币，用于收购浏阳河酒业99.615%股权。
**第一财经日报**
--浦发银行 公告称，刘信义以工作调动为由辞去公司副行长、财务总监职务。记者从消息人士处获悉，刘信义的去向或拟任国盛集团新总裁。
--汇丰、花旗近日相继宣布将试水上海自贸区跨境人民币资金池业务。汇丰中国表示，已开始协助都福集团通过其旗下一家位于上海自贸区的子公司开展跨境人民币资金池业务。而上周五，花旗中国亦宣布将携手罗氏中国建立第一个全自动跨境人民币双向资金池。
--地方政府集中推地行为受到各大房企的热捧。截至1月16日，北京1月土地出让金已达371.85亿元，预计全月卖地收入将突破500亿元，并创下单月卖地纪录。此外，杭州1月卖地收入有望达到350亿元，上海预计将突破200亿元。
**21世纪经济报道**
--记者从中国保监会内部获悉，新一轮人事调整方案已通过人事部门考察，新调整岗位人员已在内部会议上公布。此轮调整涉及保监会财务会计部、人身险部、中介部、法规部、统信部等多个部门，以及北京、河北、天津等地方局。
--重庆银行 董事长甘为民称，该行暂不考虑回归A股。
**每日经济新闻**
--由于整个行业的低迷，令中国资源巨头五矿集团不得不调低2014年的营收和盈利目标。该集团营收目标较2013年的4,028.1亿元下调至3,600亿元，而盈利目标设定与2013年基本持平为70亿元，略微调低了3,000万元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%