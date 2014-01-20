港报社评：从教育制度入手，支援好学校--明报1月20日

香港青少年问题向来备受关注，如何教好学生、避免年轻人误入歧途，令不少教育工作者费煞思量。大澳一所中学的成功故事，不单值得其他教育工作者借镜，更重要的是，社会应思考如何在资源及制度上支援有心有力的教育工作者，让更多学子受惠。

大澳佛教筏可纪念中学早年曾面临杀校，2009年转为直资，曾任大学教授的校长恽福龙上任后引入连串改革，聘请曾任卧底警探的教师当训导主任，甚至大幅更换老师班底，最终令学生成绩“起死回生”，部分科目考试及格率更大幅提升。如今学校正筹募发展经费，期望可改善学校设施。这故事告诉我们，不论青少年及教育问题有多严重，香港仍有一批不离不弃的教育工作者每天在默默耕耘，紧守教育工作者的使命，不愿把学生放弃。

如今这类学校有明显需求（收到足够学生），也有供应（找到有心的教育工作者），还干出了成绩，社会应思考如何施以援手。政府库房充裕，当局应考虑在教育拨款制度上加以配合，又或以配对基金模式，协助学校筹募经费改善教学设施。把公帑投放在已证实有能力协助误入歧途学生重回正轨的学校，正正是对社会最有利的投资之一。

更重要的是，教育当局应考虑如何把成功例子“复制”，把校长、老师的成功经验向其他学校推广。一般官津校难以想像校长可把老师班底换掉，如今学校的成功跟直资学校的灵活制度是否有关?还是个别教育工作者的热诚与能力把孩子教好?教育当局应好好总结经验。(A04)