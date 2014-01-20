港报社评：做好印佣保障，防“外佣荒”恶化--星岛日报1月20日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
继4个月前有印尼女佣长期遭雇主夫妇施虐的案件曝光后，近日再有印佣惨遭虐待至要回乡留医。港府要彻底查究，尊重基本人权，并且减轻事件对香港雇主形象的损害，以免加剧现时香港家庭聘请印佣的难度。
印佣在港愈来愈受欢迎，数目已经追越菲佣。现时聘请印佣，至少要等三、四个月，轮候时间比聘请菲佣还要长。香港家庭对印佣需求增加，偏偏印佣供应比以前紧张。
印尼近年经济增长迅速，失业率下跌，男女国民都比以前容易在国内找到工作，待遇提升，要家中女性飘洋过海做外佣的压力随之减少。
除了印尼国内因素，香港聘请印佣还要面对其他地区竞争，台湾和南韩以外劳而非外佣身分输入印尼女性劳工，既符合印尼国策又可以提供较好待遇。港元这几年跟随美元贬值，削弱了输入外佣的薪酬竞争力，还好香港在法制上提供较佳保障，绝大部分雇主和家佣关系良好。
可是，虐佣案会削弱这方面优势。去年法庭判处一对虐佣夫妇入狱，案件提到的虐待手法耸人听闻。
今次事件中的印佣，指雇主8个月来没有给她饱餐及放假，要她穿纸尿片，打她致门牙脱落，最后赶她回乡。当地同胞看到，对来港打工的印象可想而知。事件揭发后，另一个印佣昨天向警方举报，称数年前曾受同一雇主虐待。
市民今天可以经常看到印佣陪长者散步和推轮椅助长者出入，家中聘请印佣已经不止于方便女户主出外工作，还有家居护老的功能，减轻对安老院舍的需求。当局必须彰显保护印佣的能力，避免家居护老失却一条强力支柱。(A05)
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路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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