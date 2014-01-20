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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 07:10 BJT

****主要国家经济指标预测--1月21日****

路透1月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值       前值
    1月21日(二)
    1000  德国ZEW经济景气判断指数                           1月         64.0        62.0
                           现况指数                                     34.1        32.4
    1000  瑞士ZEW投资者信心指数                             1月          --         39.4
    1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                   1月         正10        正12
    1330  加拿大制造业销售                                 11月        +0.3%       +1.0%
    1330  加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                     11月        +0.3%       +1.4%
    
    
    附：主要国家1月20日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值       预估值
    1月19日(日)
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  12月        +0.2%         --
                                 (较上年同期)                          -0.4%         --
    2330  澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                        12月        +0.7%         --
 
    1月20日(一)
    0430  日本工业生产修正值(较前月)                       11月        -0.1%         --
              产能利用率指数(较前月)                                   -0.5%         --
    0700  德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  12月        +0.1%        持平
                                 (较上年同期)                          -0.5%       -0.5%
    0900  意大利经季节调整工业订单(较前月)                 11月        +2.3%         --
                未经季节调整工业订单(较上年同期)                         +3%         --
    0900  意大利经季节调整工业销售(较前月)                 11月        +0.9%         --
              未经季节调整工业销售(较上年同期)                         +0.4%         --
    2145  新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)              第四季        +0.1%       -0.1%
                               (较上年同期)                            +1.6%       +1.5%
(完)
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