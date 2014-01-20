主要国家经济指标预测--1月21日****

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透1月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月21日(二) 1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 64.0 62.0 现况指数 34.1 32.4 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 39.4 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 正10 正12 1330 加拿大制造业销售 11月 +0.3% +1.0% 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.3% +1.4% 附：主要国家1月20日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.2% -- (较上年同期) -0.4% -- 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 12月 +0.7% -- 1月20日(一) 0430 日本工业生产修正值(较前月) 11月 -0.1% -- 产能利用率指数(较前月) -0.5% -- 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.1% 持平 (较上年同期) -0.5% -0.5% 0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 11月 +2.3% -- 未经季节调整工业订单(较上年同期) +3% -- 0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 11月 +0.9% -- 未经季节调整工业销售(较上年同期) +0.4% -- 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.6% +1.5% (完)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。