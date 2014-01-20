更新版 1-中国公开市场：春节备付高峰渐至，新增21天逆回购申报以平缓资金波动

* 公开市场本周新增21天逆回购需求申报

* 春节备付高峰来临，缓和跨节资金供需矛盾

* 跨节资金难觅，21天逆回购料需求不小 (新增市场评论和更多细节)

路透上海1月20日 - 中国春节长假前的资金备付高峰逐渐来临，市场流动性已显趋紧迹象。为缓和跨节资金的供需矛盾，中国央行公开市场本周新增21天期逆回购需求申报，以防短期资金面出现剧烈波动。

市场人士并指出，21天逆回购能完整跨越春节长假，且本周二和周四都可申报需求，为机构提供了选择余地，在目前跨节资金难觅的情况下，料需求量不小。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报需求，新增21天期逆回购申报；具体包括28天期正回购，七天、14天和21天逆回购以及三个月央票。而此前三周均为零操作。

“资金很紧的，隔夜都紧，大行都有在借的，我觉得差不多(央行)该出手了，要不真过不下去了，我们肯定会报(21天逆回购需求)的，”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员则谈到，如果本周四进行14天逆回购，也能跨春节，但由于假期因素，实际期限多了一天，且在节后首日到期；而相比之下，进行21天逆回购，不存在期限拉长的问题，而且在节后第二周到期，也能起到平滑资金面的作用。

今年中国春节假期为1月31日至2月6日，金融市场均休市。

本周公开市场既无逆回购到期也无央票到期。另外，直到5月13日起，公开市场才陆续有央票开始到期。

年初以来外汇占款可能超预期增长等支撑资金面，央行公开市场此前连续三周空窗。不过随着春节渐近，若有必要央行仍有可能再发逆回购，以保证节日前后流动性的整体稳定。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)

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