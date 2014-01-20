港报社评：派糖不必守财不智，财政松紧考验智慧--信报1月20日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
在政府不断增加经常性开支的情况下，要避免财政纪律崩溃，的确有须要恪守《基本法》所定“量入为出”的原则；同时要化解贫富悬殊矛盾，政府也须要检讨目前财政储备运用和管理的原则，改变过度“守财”的保守方针。
目前财政储备积累近7000亿元，约为本地生产总值35%，足供政府22个月的开支，无疑显得过于保守。港大经济学系退休教授饶余庆便曾认为，保持15至18个月已非常足够。所以，储备资源水平及如何善用的问题，的确很值得讨论。
基于利得税和薪俸税易受经济周期变化影响，起落差异大，而香港人口老化，劳动人口递减，使直接税占总收入40%的比例未来不易再有扩大空间。若香港地产市场继续调整，高地价和物业发展利润受到压缩，则占总收入15%的卖地收入连带相关印花税，预料也易减难增，在这个发展形势下，一旦经常开支积重难返，特区政府恐怕会逐渐丧失独立平衡预算的能力。
很明显，政府总支出一年比一年增加，经常性开支自回归以来积累增加了80%，但贫富悬殊的社会矛盾反而变本加厉，足以反映大量资源投放到缺乏系统性和有效的福利政策措施上。
因此，问题的关键，并不在于开支属“一次性”还是经常性，反而更多在于政策是否“到位”、措施是否药石乱投。 事到如今，政府目前坐拥庞大财政储备，政府有必要认真检讨储备规模过大的机会成本和社会代价，积极制订一套切合需要、清晰透明的财政储备运用和管理制度。(A02)
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路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%