港报社评：派糖不必守财不智，财政松紧考验智慧--信报1月20日

在政府不断增加经常性开支的情况下，要避免财政纪律崩溃，的确有须要恪守《基本法》所定“量入为出”的原则；同时要化解贫富悬殊矛盾，政府也须要检讨目前财政储备运用和管理的原则，改变过度“守财”的保守方针。

目前财政储备积累近7000亿元，约为本地生产总值35%，足供政府22个月的开支，无疑显得过于保守。港大经济学系退休教授饶余庆便曾认为，保持15至18个月已非常足够。所以，储备资源水平及如何善用的问题，的确很值得讨论。

基于利得税和薪俸税易受经济周期变化影响，起落差异大，而香港人口老化，劳动人口递减，使直接税占总收入40%的比例未来不易再有扩大空间。若香港地产市场继续调整，高地价和物业发展利润受到压缩，则占总收入15%的卖地收入连带相关印花税，预料也易减难增，在这个发展形势下，一旦经常开支积重难返，特区政府恐怕会逐渐丧失独立平衡预算的能力。

很明显，政府总支出一年比一年增加，经常性开支自回归以来积累增加了80%，但贫富悬殊的社会矛盾反而变本加厉，足以反映大量资源投放到缺乏系统性和有效的福利政策措施上。

因此，问题的关键，并不在于开支属“一次性”还是经常性，反而更多在于政策是否“到位”、措施是否药石乱投。 事到如今，政府目前坐拥庞大财政储备，政府有必要认真检讨储备规模过大的机会成本和社会代价，积极制订一套切合需要、清晰透明的财政储备运用和管理制度。(A02)