港报社评：港府开支要有理，投资要有道--经济日报1月20日

曾俊华昨指，社会福利易放难收、扶贫新项目又不断增加，财政压力将如滚雪球般愈滚愈大。惟港府亦不应为追求年年有余，挤占了福利以外的承担，只讲开支不讲投资。 港府财政储备达7000亿元，在环球低息环境下，回报率可能追不上通胀，实非长久之计。要活用储备为未来筹谋，港府须作更有效投资。如港府上周五发表报告，推算访港旅客人数将由去年约5000万人，到2017年增至7000万人、2023年更会达1亿人，社会上有声音担心香港难以承受，建议限制甚至减少旅客人数，惟此消极态度不符香港利益。 除旅游业外，香港亦有多个经济环节需加大投资，此包括科技创意产业；吸引更多内地中小企和外资来港设点以作生意配对；助专业服务业如法律、会计等北上；加快建设机场第三条跑道、十号货柜码头等，为香港经济添新引擎。 只有香港赚钱能力提升，兼顾开支和投资，才最有利市民生活与生计、才最有利政府财政长远稳健。(A12)