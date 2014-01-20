港报社评：港府开支要有理，投资要有道--经济日报1月20日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
财政司司长曾俊华昨指港府经常性开支增加，会尽力维持年年有盈余。港府增福利开支必需要清楚计算承担力，惟港府财政要保稳健，关键是要善用储备投资，推动经济。
施政报告大增福利涉多少经常性开支，却演变成罗生门，曾俊华指经常性开支要增200亿元，政务司司长林郑月娥却指仅涉约100亿元，令公众感到混淆。
港府要将扶贫理念化为具体政策，在考虑不同措施，以及让多少人受惠时，更要审慎评估长远财政承担能力，绝不能先推政策后才评估长远支出，冒上可能承担不来的风险。
曾俊华昨指，社会福利易放难收、扶贫新项目又不断增加，财政压力将如滚雪球般愈滚愈大。惟港府亦不应为追求年年有余，挤占了福利以外的承担，只讲开支不讲投资。 港府财政储备达7000亿元，在环球低息环境下，回报率可能追不上通胀，实非长久之计。要活用储备为未来筹谋，港府须作更有效投资。如港府上周五发表报告，推算访港旅客人数将由去年约5000万人，到2017年增至7000万人、2023年更会达1亿人，社会上有声音担心香港难以承受，建议限制甚至减少旅客人数，惟此消极态度不符香港利益。 除旅游业外，香港亦有多个经济环节需加大投资，此包括科技创意产业；吸引更多内地中小企和外资来港设点以作生意配对；助专业服务业如法律、会计等北上；加快建设机场第三条跑道、十号货柜码头等，为香港经济添新引擎。 只有香港赚钱能力提升，兼顾开支和投资，才最有利市民生活与生计、才最有利政府财政长远稳健。(A12)
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路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%