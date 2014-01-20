港报社评：扶贫乃政府责任，并非搞福利主义--文汇报1月20日

对于有人批评施政报告增加扶贫开支令香港变成福利社会，劳福局长张建宗昨天回应时强调，香港不会实行福利主义。他重申政府会严格把关，确保公帑用得其所，而新推出的低收入在职家庭津贴会设入息审查。新鸿基地产联席主席郭炳江昨天亦表示，香港是富裕社会，但有一批人活在贫穷线下，有工作但收入不足，香港又财政健全，政府要帮助他们，不一定就是福利主义。

今年施政报告扶贫的亮点，是“低收入在职家庭津贴”，鼓励自力更生。计划会有20万低收入家庭共71万人受惠，而每年所涉的开支仅约为30亿元。政府扶贫的制度性安排是一个重大突破，扭转了政府过去以派糖代替扶贫的短视政策，把宝贵的扶贫资源用在最该帮助的人群身上。

一项研究发现，过去10年政府的总开支增加了52%，但经常开支只增加了24%，非经常开支却大增了10倍。究其原因，正是每年预算案都推出大量“一次过派糖措施”。这种“惯性派糖”的数额是非常大的，超逾“低收入在职家庭津贴”每年所涉开支许多倍。因此若批评施政报告增加福利开支，令香港变成福利社会，与事实并不符合。

当然，香港也要避免变成福利社会。财政司长曾俊华在题为《2014年施政报告》的网志表示，担心如果支出增长持续高于收入增长，即使过去年年有盈余，盈余数目将会按年递减，终有一天会转盈为亏，须要靠储备支持。曾俊华的担心值得重视，因为如果把扶贫扩展至盲目攀比和人人有份的福利安排，就会出现经常性开支增长太快、库房收入难以支撑的困局。(A02)