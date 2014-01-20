港报社评：扶贫乃政府责任，并非搞福利主义--文汇报1月20日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
对于有人批评施政报告增加扶贫开支令香港变成福利社会，劳福局长张建宗昨天回应时强调，香港不会实行福利主义。他重申政府会严格把关，确保公帑用得其所，而新推出的低收入在职家庭津贴会设入息审查。新鸿基地产联席主席郭炳江昨天亦表示，香港是富裕社会，但有一批人活在贫穷线下，有工作但收入不足，香港又财政健全，政府要帮助他们，不一定就是福利主义。
今年施政报告扶贫的亮点，是“低收入在职家庭津贴”，鼓励自力更生。计划会有20万低收入家庭共71万人受惠，而每年所涉的开支仅约为30亿元。政府扶贫的制度性安排是一个重大突破，扭转了政府过去以派糖代替扶贫的短视政策，把宝贵的扶贫资源用在最该帮助的人群身上。
一项研究发现，过去10年政府的总开支增加了52%，但经常开支只增加了24%，非经常开支却大增了10倍。究其原因，正是每年预算案都推出大量“一次过派糖措施”。这种“惯性派糖”的数额是非常大的，超逾“低收入在职家庭津贴”每年所涉开支许多倍。因此若批评施政报告增加福利开支，令香港变成福利社会，与事实并不符合。
当然，香港也要避免变成福利社会。财政司长曾俊华在题为《2014年施政报告》的网志表示，担心如果支出增长持续高于收入增长，即使过去年年有盈余，盈余数目将会按年递减，终有一天会转盈为亏，须要靠储备支持。曾俊华的担心值得重视，因为如果把扶贫扩展至盲目攀比和人人有份的福利安排，就会出现经常性开支增长太快、库房收入难以支撑的困局。(A02)
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路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%