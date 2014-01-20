《香港报摘》--其他报纸重要消息1月20日

* 明报：

--香港金管局2009年以来合共推出六轮逆周期措施，为楼市“降温”。尽管近日有迹象显示楼价轻微回落，但副总裁阮国恒认为，楼市整体形势仍难以判断，需时再作观察以决定“松绑”时机。他表示当局会综合多方面因素考虑，包括通过银行了解按揭市况，以及小业主取态，以决定未来政策走向。

--在纳斯达克上市的内地科网公司富基融通(eFuture) 正评估来港上市可能。eFuture董事长颜艳春近日表示，中资股在美国受打击，美国市场对于公司的帮助已不大，而香港投资者非常了解中国市场，所以考虑来港上市，站在新的窗口上发展新业务。 * 星岛日报：

--二手楼市成交量减少，加上去年底楼价指数回落，令住宅楼宇短线交易活动大减。税务局2013年录得连额印SSD住宅总成交量为1,477宗，按年减少16%，涉及总SSD税额为2亿8,000多万元，则按年减少半成。 * 苹果日报：

--去年掀起内地大型发展商来港买壳潮，原来连本业仅可做投资基金的“21章公司”，也被内地私募基金看中借壳。市场消息指，近日至少有四家内地私募基金来港洽购21章公司，其中一家更已达成协议。根据港交所定义，21章公司为“投资公司”的企业，这类公司本身无活跃业务，仅以投资为目标，因此可看作是纯粹炒卖的投资基金。

--去年底人行公布关于金融支持区内建设意见时，准许区内合资格机构旗下离岸账户口（FTN）的人民币持仓，可在境外市场平盘对冲，香港银行界正探究如何透过FTN以人币离岸价（CNH），与香港的外汇市场进行平盘交易，惟具体操作相信要待当局公布细则厘清。 * 东方日报：

--综合投行界消息透露，最快本周向港交所提交上市申请的内地最大猪肉加工商--双汇国际，最终采用“双币双股”形式上市的机会颇微，主要是因为公司想尽快上市，保荐人又担心首只“双币双股”IPO会有大量额外工作，才能满足证监会的要求。

--投行认为，港交所 很想推动人民币新股，但自从年前高调成立人民币产品专责小组，当多只ETF实现“双柜台”（有人民币及港元柜台）后，据闻人民币产品专责小组已解散。 * 文汇报：

--田生集团 宣布，旗下世博环球作为卖方，向独立第三方Profit Vision Investment出售Plan Link 49%权益，代价为2.254亿港元。。 * 大公报：

--德勤与STORES Media联合发布的《2014全球零售力量》报告显示，全球250强零售商平均规模突破170亿美元，而大中华区有三家公司今年首次入选250强，包括北京京东世纪贸易、重庆百货，以及远东百货，反映新兴市场继续受惠于强劲的消费需求。(完)