企业并购：软银与德国电讯协商Sprint与T-Mobile合并事宜--彭博

路透法兰克福1月19日 - 彭博周日援引知情消息人士的话报导，日本软银 已与德国电讯 展开直接洽商，寻求将其Sprint Corp 和德国电讯旗下的T-Mobile US 合并。

德国电讯本周将其在T-Mobile的67%持股转给旗下一家荷兰控股公司，助燃对其可能寻求出售美国业务的臆测。

Sprint和T-Mobile US长期以来一直希望合并以打造一家更强大的企业，与美国两家最大的移动运营商Verizon 和美国电话电报公司 抗衡，而且软银社长孙正义希望建立全球最大的移动互联网公司。

彭博报导称，软银已获得银行的融资保证，但可能仍需要数月才能达成协议。

彭博进一步报道指出，要解决的问题包括软银购买德国电讯在T-Mobile持股将付多少现金和股票，以及Sprint和T-Mobile如何合并。

消息人士12月时对路透表示，软银在就收购T-Mobile US进行协商，同时还在讨论为该交易融资问题。