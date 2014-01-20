企业并购：软银与德国电讯协商Sprint与T-Mobile合并事宜--彭博

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透法兰克福1月19日 - 彭博周日援引知情消息人士的话报导，日本软银 已与德国电讯 展开直接洽商，寻求将其Sprint Corp 和德国电讯旗下的T-Mobile US 合并。
德国电讯本周将其在T-Mobile的67%持股转给旗下一家荷兰控股公司，助燃对其可能寻求出售美国业务的臆测。
Sprint和T-Mobile US长期以来一直希望合并以打造一家更强大的企业，与美国两家最大的移动运营商Verizon 和美国电话电报公司 抗衡，而且软银社长孙正义希望建立全球最大的移动互联网公司。
彭博报导称，软银已获得银行的融资保证，但可能仍需要数月才能达成协议。
彭博进一步报道指出，要解决的问题包括软银购买德国电讯在T-Mobile持股将付多少现金和股票，以及Sprint和T-Mobile如何合并。
消息人士12月时对路透表示，软银在就收购T-Mobile US进行协商，同时还在讨论为该交易融资问题。
周日未联系到德国电讯予以置评。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%