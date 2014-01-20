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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 09:54 BJT

香港个股：中升集团将透过发行新股和可转债最高筹资56亿港元

路透香港1月19日 - 中国汽车经销商中升集团 周日表示，将透过向怡和策略 发行新股和可转债，最高筹资56亿港元(合7.22亿美元) 。

中升集团在呈送给香港联交所的声明中称，如果债券获得全部转换的话，供股和可转债总计占中升集团扩大发行后股本的20%。

该集团表示，将以每股10.79916港元的价格发行238,560,162股股票，较上周五收盘价11.52港元折让约6.3%。可转债规模为3,091,500,000港元，年利率为2.85%。

中升集团表示，将使用筹资所得开拓经销网络并用作运营资本。中升集团的分支从事汽车销售和服务。该集团为一家投资控股公司。

摩根大通 担任中升集团的财务顾问。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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