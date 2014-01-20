中国经济：去年四季度企业运行在景气区间，企业家对未来预期谨慎乐观

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周一称，2013年四季度企业景气指数为119.5，继续运行在景气区间，但比三季度略低2点。调查结果并表明，当前企业景气状况良好，企业家对未来预期谨慎乐观。
统计局网站新闻稿显示，其中，反映企业当前景气状态的即期企业景气指数为120.2，比三季度高2.3点；反映企业对未来景气看法的预期企业景气指数为119.1，比三季度低4.8点。四季度，企业家信心指数为117.1，比三季度低2.4点。
国家统计局今日稍晚将公布去年四季度GDP(国内生产总值)等宏观经济数据。路透调查显示，随着年末货币环境的收紧，以及工业生产减速，中国经济增长动力在2013年四季度有所减弱，GDP同比增速将略降至7.6%。 从企业盈利水平看，77.9%的企业表示四季度盈利状况处于“正常”水平或“好于正常水平”，比三季度上升2.6个百分点。 从工业企业库存情况看，85.9%的企业表示四季度企业库存处于“正常”水平，比三季度增加0.4个百分点；从工业企业订货情况看，82.4%的企业表示四季度订货处于“正常”水平或“好于正常水平”，比三季度高1.7个百分点。
从工业内部看，制造业中景气度较高的行业由高到低排列依次是烟草，医药，食品，汽车，酒、饮料和精制茶，仪器仪表制造，电气机械和器材制造，农副食品加工，家具和印刷等10个行业，景气指数在130以上。
景气度相对较低的行业按景气指数由低到高排列依次是钢铁，石油，化学纤维制造，废弃资源利用，金属制品、机械和设备修理等行业，景气指数在110以下。其他行业景气指数均在110-130之间。 分企业规模看，大、中、小型企业景气指数分别为134.2、121.0和109.0，分别比三季度下降1.4、2.7和1.4点。
企业景气指数为通过企业景气调查中企业家对企业经营状况好坏的判断，综合反映经济运行状况和预期走向的指标。企业景气指数的取值范围均在0－200之间，以100为临界值，当指数大于100时，反映企业景气状态是良好的、乐观的，越接近200乐观程度越高；当指数小于100时，反映企业景气状态是不佳的、悲观的，越接近0悲观程度越深。（完）
参看详情，请点选国家统计局网站：here (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%