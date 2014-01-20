中国经济：去年四季度企业运行在景气区间，企业家对未来预期谨慎乐观

路透北京1月20日 - 中国国家统计局周一称，2013年四季度企业景气指数为119.5，继续运行在景气区间，但比三季度略低2点。调查结果并表明，当前企业景气状况良好，企业家对未来预期谨慎乐观。

统计局网站新闻稿显示，其中，反映企业当前景气状态的即期企业景气指数为120.2，比三季度高2.3点；反映企业对未来景气看法的预期企业景气指数为119.1，比三季度低4.8点。四季度，企业家信心指数为117.1，比三季度低2.4点。

国家统计局今日稍晚将公布去年四季度GDP(国内生产总值)等宏观经济数据。路透调查显示，随着年末货币环境的收紧，以及工业生产减速，中国经济增长动力在2013年四季度有所减弱，GDP同比增速将略降至7.6%。 从企业盈利水平看，77.9%的企业表示四季度盈利状况处于“正常”水平或“好于正常水平”，比三季度上升2.6个百分点。 从工业企业库存情况看，85.9%的企业表示四季度企业库存处于“正常”水平，比三季度增加0.4个百分点；从工业企业订货情况看，82.4%的企业表示四季度订货处于“正常”水平或“好于正常水平”，比三季度高1.7个百分点。

从工业内部看，制造业中景气度较高的行业由高到低排列依次是烟草，医药，食品，汽车，酒、饮料和精制茶，仪器仪表制造，电气机械和器材制造，农副食品加工，家具和印刷等10个行业，景气指数在130以上。

景气度相对较低的行业按景气指数由低到高排列依次是钢铁，石油，化学纤维制造，废弃资源利用，金属制品、机械和设备修理等行业，景气指数在110以下。其他行业景气指数均在110-130之间。 分企业规模看，大、中、小型企业景气指数分别为134.2、121.0和109.0，分别比三季度下降1.4、2.7和1.4点。

企业景气指数为通过企业景气调查中企业家对企业经营状况好坏的判断，综合反映经济运行状况和预期走向的指标。企业景气指数的取值范围均在0－200之间，以100为临界值，当指数大于100时，反映企业景气状态是良好的、乐观的，越接近200乐观程度越高；当指数小于100时，反映企业景气状态是不佳的、悲观的，越接近0悲观程度越深。（完）

参看详情，请点选国家统计局网站：here (发稿 谢衡; 审校 张喜良)